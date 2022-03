Mga binagyong Bacolodnon nagtayo ng sariling kuryente

Nakapagtayo ng sariling solar energy system ang isang maliit na komunidad sa Bacolod City na maaari na nilang gamitin pang-ilaw sa kanilang kabahayan.

Ayon sa Center for Energy, Ecology, and Development (CEED), nagtayo ng sariling 1.6-kilowatt solar photovoltaic system ang mga miyembro ng Association of Small Farmers of Purok Ilaya (ASFa-PI) dahil hindi pa sila nararating ng kuryente hanggang sa nagpatayo na sila ng sariling solar energy mula sa mga donasyon at tulong ng ilang organisasyon matapos manalasa ang bagyong Odette sa kanilang lugar.

Sabi ni ASFa-PI chair Ludy Rive­ra, pinag-aralan nilang magpakabit ng kuryente sa electric cooperative sa lugar ngunit doble ang sisingilin sa kanilang kuryente.

Banggit naman ni Grid Alila, coordinator sa Negros ng gru­pong Konsyumer, pinamukha ng bagyong Odette sa lahat na kai­langang maaasahan ang mga energy system kahit may sakuna at pinakikita nito kung saan la­mang ang renewable energy sa mga traditional na energy system tulad ng coal sa ganitong panahon.

May 60 pamilya ang makikinabang sa solar PV system ng Purok Ilaya at gagamitin nila ang kuryente sa kanilang green­house, pang-charge ng cellphone, at pag-ilaw sa mga komunidad.

Hinarap ng Purok Ilaya kung paano malalabanan ang hamon na dala ng bagyo at iba pang kalamidad kaya’t umaasa silang magsisilbing halimbawa ang ko­munidad sa ibang mga lugar na wala pang kuryente, lahad na­man ni CEED head for research, policy and law Avril de Torres. (Eileen Mencias)