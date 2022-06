Mga bilihin matagal nang mataas presyo

Matahimik ang nangyaring pagtaas sa presyo ng ilang bilihin nakaraang buwan.

Ito ay matapos kumpirmahin ng Philippine Amalgamated Supermarkets Associations Inc., na buwan ng Mayo nang magpatupad ng taas presyo ang 30 manufacturers dahilan para maobliga ang Department of Trade and Industry (DTI) na itaas ang suggested retail price ng 82 basic necessities at prime commodities noong May 11.

Nabatid na dalawang beses nagtaas ng SRP ang DTI ngayong taon, ang una ay noong Enero, at humihirit pa rin ang ilang manufacturers ng taas-presyo sapagkat patuloy pa ring nagmamahal ang transport costs at mga sangkap na kanilang mga ginagamit.

Sabi ng Philippine Statistics Authority Undersecretary Dennis Mapa, dalawang taon nang buwan-buwang tumataas ang presyo ng asukal at mantika.

Aniya, 2020 pa ito nagsimula ngunit maliliit lamang ang tinataas sa presyo nito.

Simula nitong Enero ay palaki na nang palaki ang pagmahal ng asukal at mantika.

Nagmahal ang pres­yo ng mga commodities tulad ng trigo, mais, mantika, fertilizer at iba pa sa world market at problema ang mataas na presyo ng mga bilihin sa buong mundo. Mahalaga ang trigo at mais para sa pakain sa mga hayop tulad ng baboy at manok at kailangan naman ang fertilizer para sa mga tanim tulad ng bigas, mais, trigo at iba pa.

Samantala, sinabi ng DTI na pinag-aaralan nito ang 2% hanggang 10% taas-presyo sa ilang pangunahing bilihin kasunod ng gina­wang hiling na taas-presyo ng tatlong manufacturers ng tinapay, detergent bars, at canned sardines.

Sakaling maaprubahan ay maglalaro sa P0.25 hanggang P1.50 ang itataas sa ilang brand ng mga nasabing produkto. (Eileen Mencias)