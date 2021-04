Mga biktimang estudyante humingi ng hustisya! FEU bulabog sa mga manyak titser

Iniimbestigahan nang pamunuan ng Far Eastern University (FEU) ang mga elegasyon ng sexual harassment laban sa ilan sa kanilang mga faculty member.

Sa ipinost sa Facebook account ay nanindigan ang FEU High School na hindi nila palalagpasin ang mga akusasyon.

“The FEU High School has received social media mentions of sexual harassment supposedly by some of its faculty members. The school administration takes these claims seriously and condemns such acts in the strongest terms,” ayon sa kalatas na inilabas ng eskuwelahan kamakalawa.

Hindi rin pinangalanan ng FEU para maproteksiyunan ang dignidad ng mga estudyante at habang iniimbestigahan at hindi pa napapatunayan ang katotohanan laban mga inaakusahang faculty member.

Hinikayat naman ng pamunuan ang mga nabiktimang estudyante na agad mag-report ng harassment at lumapit sa kanila o sa Human Resources Office sa pamamagitan ng email.

“We strongly urge our students to report these kinds of incidents,” ayon pa sa pahayag ng eskuwelahan.

Hiniling din ng pamunuan ng eskuwelahan na magsama ng mga ebidensya laban sa inaakusahan.

“We assure the FEU High School Community that this matter is one that we take very seriously and all efforts are being made to maintain a safe school environment free from any gender-based sexual harassment,” ayon pa sa ulat.

Nag-trending sa Twitter ang #FEUHSDoBetter matapos na akusahan ang ilang faculty member mula sa mga aktibo at mga alumni o dating nagtapos na sa eskuwelahan, ng mga alegasyon ng sexual harassment.

Ilan sa mga ito ay pinangalanan pa ang mga guro. Sinabi pa na inaalagaan umano ang mga estudyante para mapagsamantalahan nila.

Binatikos ng mga Twitter users ang FEU dahil sa insidente.

Kasabay nito ay nagpahayag ng pagkondena ang FEU High School Student community sa nangyaring sexual harassment sa mga kapwa estudyante.

“We unequivocally condemn the alleged sexual misconduct and acts of inappropriateness by select FEU High School employees, both former and current,” sinabi nito sa pahayag.

Nanawagan naman ang FEU Central Student Organization sa pamunuan ng eskuwelahan na agad na panagutin ang mga sexual predator.

“We call on the FEU High School management to hold the perpetrators accountable and ensure that all victims will be served justice. With that, the FEU Central Student Organization has coordinated with the Student Discipline Office and Guidance and Counseling to guarantee that same cases in our community will be addressed with utmost uprightness and confidentiality,” sabi nito.

Suportado ang mga biktimang estudyante sa FEU ng Anakbayan Morayta SHS sa kanilang laban.

“Ang Anakbayan Morayta SHS ay nakikiisa sa malawak na hanay ng komunidad at estudyante ng FEU High School sa kanilang pagkondena sa mga pang-aabusong seksuwal at grooming sa mga estudyante na nagaganap sa loob ng pamantasan,” ayon sa inilabas na pahayag ng grupo. (Kiko Cueto)