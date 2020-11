Mga biktima bubuhusan ng tulong! Ramon Ang nag-sorry sa Skyway disgrasya

Personal na humingi ng paumanhin si San Miguel Corp. president and COO Ramon S. Ang sa mga biktima ng aksidente sa construction ng Skyway Extension project at tiniyak nitong ibibigay sa kanila ang lahat ng pangangailangan at higit pa.

Kahit pa ang contractor sa proyekto ay ang EEI Corp. ng mga Yuchengco, responsibilidad ng SMC na pangalagaan ang mga biktima dahil ito ang project proponent, sabi ni Ang kahapon.

“Even with a contractor handling construction, ultimately, we are responsible for the welfare of those who were affected. I would like to personally apologize to the victims and their families, as well as to our larger community in Muntinlupa,” giit ni Ang.

Isang tao ang namatay nang mahulog ang steel girder sa construction at bumagsak sa anim na sasakyan kung saan ay apat ang sugatan.

Sabi ni Ang, hindi niya lubos maipahayag ang kanyang nararamdaman at kung paano siya apektado ng pangyayari at taus puso siyang humihingi ng paumanhin sa mga biktima.

Personal na siniguro ni Ang sa mga biktima na ibibigay nito ang lahat ng pangangailangan para gumaling at makapagsimula muli.

Nangako si Ang na iimbestigahang mabuti ang pangyayari para makapagsagawa ng mas mahihigpit na pag-iingat para masigurong ligtas ang project site.

Ayon sa EEI, 8:50 ng umaga noong Sabado nang mangyari ang aksidente dahil nahulog ang crane sa girder.

Para naman sa EEI, “this is unfortunate and heart-breaking accident that must not happen again.” Ire-review ng kompanya ang mga safety at operating protocols nito. Sabi ng EEI, sinusubukan nitong makipag-ugnayan sa mga biktima at kanilang pamilya para alalayan ang kanilang mga pangangailangan. (Eileen Mencias)