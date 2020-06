Mga benepisyo ng pets sa mental health

Kamusta na mga PETmalu!

Noong isang linggo, nakapanayam ko si Dr. Ron Elepano III, isang psychiatrist at PRO ng Alzhiemer’s Disease Association of the Philippines. Pinagusapan namin kung paanonakatutulong ang pagiging Fur-Parent sa ating Mental Health.

Isa sa mga tanong ko sa kanya ay tungkol sa mga senior citizen at special children. Makakatulong ba sa Mental Health nila angpagmamayari ng pet?

Ang sagot ni Dr. Ron, “Dahil sa ebidensya ng mga pag-aaral, ito ay makakatulong. Walangmasama ang pagkakaroon ng pet unless hindinababagay dun sa mag-aalaga.”

Dagdag niya, “Kailangan pag-isipan angkakayanan nung bata or senior sa pag-alaga at kung hindi makakasama sa kalusugan nungmag-aalaga yung pagkakaroon ng pet. Halimbawa, kung may allergies ang senior or child.”

Tama si Doc. Kailangan isipin natin ang lakasng pet kumpara sa lakas ng bata o senior citizen. Halimbawa, kung mag-a-adopt kayo ng aso para sa isang senior citizen na may kahinaan, huwagpumili ng malaking aso dahil kapagnadamabahan nito ang matanda baka siya ay mahulog at masaktan.

Pero kung may budget kayo para sa training, maaaring turuan ang isang malaking aso nahuwag dambahan ang kanyang amo. Sa katunayan, ang isa sa mga pinakamagandangbreed ng aso para sa mga senior citizen at mgaspecial needs children ay ang Labrador Retriever, isang large-breed dog na napakaamo.

Huwag din po natin isipin na limitado tayo sa aso o pusa lamang. Maraming mga ibang pets na maari nating i-consider tulad ng aquarium fish, mga ibon tulad ng Parrot o Love Birds atreptiles tulad ng Iguana, Bearded Dragon o Tortoise.

Sa katunayan, si Dr. Ron ay may isang SulcataTortoise, isang klaseng pagong na matatagpuansa desyerto ng Africa!

Ang isa ko pang tanong kay Dr. Ron – Solusyonba sa mental health problems ang pagkakaroonng pet?

“Sa kasalukuyan,” paliwanag ni Dr. Ron,“gamot at talk therapy pa rin ang pangunahingsolusyon para sa depresyon. Pero ang pagkakaroon ng pets ay maaring makatulongbasta’t napagisipan at napagplanuhan ng maigi. Kung may pinagdadaanan emosyonal, lagingtandaan at wag ipagbaliban na kumonsulta sa doktor upang magabayan at kung kailangan ay mapagaling ng tama.”

Pero bago po kayo mag-adopt ng pet, may paalala si Dr. Ron. “Tandaan na malakingresponsibilidad ang pagkuha ng pet. Kailanganpag-isipan nang mabuti at ihanda ang sarili. Kinakailangan din ng abiso mula sa inyongdoktor upang magabayan din sa malakingdesisyon na ito.”

Thank you Dr. Ron sa iyong PAW-fect advice!