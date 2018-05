Inabisuhan ng awtoridad sa Sweden ang kababaihan na isiksik ang kutsara sa kanilang panty kung bibiyahe sila palabas ng bansa.

Sa ganitong paraan, malalaman ng airport security kung sila ay biktima ng forced marriage o kaya’y isasalang sa female genital mutilation (FGM) o pagtuli sa kababaihan, na mahigpit na ipinagbabawal sa Sweden.

“The spoon will trigger metal detectors when you go through security checks. You will be taken aside and you can then talk to staff in private.” paliwanag ni Katarina Idegard na siyang nakatoka sa paglaban sa honour-based violence sa Gothenberg.

“It is a last chance to sound the alarm,” dagdag ni Idegard.

Wala pang opisyal na talaan ang Sweden hinggil sa kabuuang bilang ng babaeng ipinasok sa forced marriage sa ibang bansa, pero noong 2017 ay nakatanggap ang hotline ng 139 sumbong tungkol sa child marriage o forced marriage.