Mga beauty queen nagsanib para sa mga biktima ni ‘Ulysses’

Bumisita at nag-turnover ng donasyon para sa mga sinalanta ng bagyong Ulysses ang mga nagwagi sa Miss Chinatown at kandidata ng Mrs. Universe Philippines sa Armed Forces of the Philippines headquarters sa Camp Aguinaldo, Quezon City noong Miyerkoles.

Tinanggap ni AFP Inspector General, Lt. Gen. Franco Nemesio Gacal ang mga donasyon na dinala nina reigning Miss Chinatown Cassandra Chan at first runner-up Camille Buenaventura kasama sina Mrs. Universe candidates Cynthia Huang at Star Villanueva, ayon sa Facebook post ng AFP.

Bilang pagpapahalaga sa binigay na tiwala at suporta sa AFP, pinagkalooban ng military ang mga beauty queen ng souvenir. (IS)

