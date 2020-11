Mga BDO branch bukas na

Bukas na ang lahat ng sangay ng BDO Unibank, Inc. at BDO Network Bank para maserbisyuhan ang mas marami pa nilang kliyente sa gitna ng mga alituntunin ng General Community Quarantine (GCQ) o Enhanced Community Quarantine (ECQ).

Bukod doon ay mas mahaba rin ang kanilang operating hours na hanggang alas-4:00 ng hapon kumpara sa maraming establisimiyento na maikling oras lang.

Bahagi ito ng pangako ng bangko na maghanap ng paraan para sa mga kliyente nito na laging maabot ang kanilang mga produkto at serbisyo.

Nang ideklara ang ECQ, pinagsikapan ng BDO na panatilihing bukas ang marami sa mga sangay nito habang sinusunod ang mga health at safety measure.

Sa Luzon, halos 130 ang nanatiling bukas noong Marso.

Ang bilang na ito umakyat pa sa 500 makalipas ang isang buwan at kalaunan ay umabot na sa 800 noong Mayo.

Pagpatak ng Hunyo kung saan marami nang lungsod ang nasa ilalim ng GCQ, 1,000 o halos lahat ng sangay nila sa Luzon ay nagbukas na sa mga kliyente.

Samantala, nanatili namang bukas ang lahat ng sangay nila sa Visayas at Mindanao.

“We understand the value of having financial access during this challenging time, be it for paying for utilities, loans, or everyday essentials to survive the day. Today, we are operating at a 100% nationwide, thanks to the commitment and resilience of BDO’s 38,000-strong workforce, a true testament to our ‘We Find Ways’ service philosophy,” paliwanag ni Nestor V. Tan, presidente at CEO.

Tiniyak ng BDO sa mga kliyente na regular ang pagsusuri nila sa kalusugan ng kanilang mga empleyado. (IS)