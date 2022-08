Mga baybayin ng Visayas, Mindanao positibo sa red tide

Nagpositibo sa nakalalasong red tide ang mga baybayin sa Visayas at Mindanao, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR).

Ipinagbabawal ng ahensya ang pagbili ng anumang uri ng shellfish, kabilang ang alamang, sa mga baybayin ng Dauis at Tagbilaran City sa Bohol; Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur; at Lianga Bay sa Surigao del Sur dahil sa nakitang “paralytic shellfish poison” dito na lagpas sa itinatakdang limitasyon.

Samantala, ligtas namang kainin ang mga isda, pusit, hipon at alimango o alimasag mula sa nasabing mga baybayin basta sariwa, bagong huli at nalinis na mabuti bago iluto at kainin. (Kiko Cueto)