Mga batang manggagawa lumobo sa 160M

Umakyat sa 160 milyon ang bilang ng mga batang manggagawa sa buong mundo at pinangangambahang lumobo pa ito ngayong may pandemya sa COVID-19, base sa ulat ng International Labor Organization (ILO) at ng United Nations Children’s Fund (UNICEF).

Sa kanilang joint report na inilabas nitong Huwebes, inihayag ng ILO at UNICEF na base sa nasabing bilang ay tumaas ng 8.4 milyon ang mga batang manggagawa sa buong mundo sa nakalipas na apat na taon.

Binigyang-diin pa sa ulat ang pagtaas sa bilang ng mga batang manggagawa na edad lima hanggang 11 taong gulang.

“The new estimates are a wake-up call. We cannot stand by while a new generation of children is put at risk,” pahayag ni ILO Director-General Guy Ryder.