Mga batang COVID patient sa PGH lumobo

Tumataas umano ang bilang ng mga batang dinapuan ng COVID-19 na naka-admit ngayon sa Philippine General Hospital (PGH).

Ito ang kinumpirma ni PGH Spokeperson Jonas Del Rosario kung saan 7 sa 8 bed para sa pediatric COVID 19 patient ang okupado na.

Sinabi pa ni Del Rosario na tatlo sa pito ang intubated habang ang iba ay kinakailangan lagyan ng oxygen.

“We did admit pediatric COVID-19 cases in the past. It just seems to us they are sicker now,” ayon kay Del Rosario sa panayam sa CNN kahapon.

“When we mean sicker, most have severe pneumonia and need to be intubated,”paliwanag pa ni Del Rosario.

Kaugnay nito, sinabi ni Del Rosario na patuloy sa pagtaas ang kaso ng COVID-19 sa PGH at umabot na sa 90% capacity ang kanilang intensive care unit. (Juliet de Loza-Cudia)