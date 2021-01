Mga bata, senior puwede na gumala

Inanunsyo ng Malacañang na simula February 1 puwede nang lumabas sa kanilang tahanan ang mga batang edad 10 pataas na nakatira sa mga lugar na nasa ilalim ng modified general community quarantine (MGCQ).

Bago pa ito ay mahigpit na ipinagbawal ang paglabas sa kanilang tahanan ng mga batang edad 14 pababa. Tanging pinapayagan ang mga nasa 15-anyos pataas.

“Pupuwede na pong lumabas ang mga batang nasa edad na 10 taong gulang at senior citizens na hanggang 65 years old,” pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa video na inilabas sa PTV-4 nitong Biyernes.

Paalala naman ni Roque na hindi pa rin pinapayagang lumabas ng bahay ang mga batang siyam na taong gulang pababa at mga senior citizen na lampas sa 65-anyos.

“Local government units, on the other hand, are enjoined to adopt the same relaxation of age-restrictions for areas under General Community Quarantine,” sabi pa ni Roque.

“Pero uulitin ko po, desisyon pa rin iyan ng mga lokal na pamahalaan,” dagdag pa nito.

Pagluwag sa GCQ bahala mga mayor – DOH

Ipauubaya sa mga alkalde na sakop ng general community quarantine (GCQ) ang pagluluwag sa age restriction sa mga bata na puwedeng lumabas ng bahay, ayon naman sa Department of Health (DOH).

Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na bukod sa Metro Manila, kasama ang mga lugar ng Isabela, Santiago City, Batangas, Iloilo City, Tacloban City, Lanao del Sur, Iligan City, Davao del Norte, at Davao City na nasa ilalim ng GCQ hanggang sa Enero 31.

“For GCQ areas like Metro Manila, ito ay in consultation muna with local chief executives,” ayon kay Vergeire.

Una nang nirekomenda ng National Economic and Development Authority (NEDA) at Department of Trade and Industry (DTI) na luwagan ang age restriction sa mga batang puwedeng makalabas ng bahay kahit may pandemya pa para sumigla ang ekonomiya basta’t siguruhin lamang na susunod ang mga ito sa health protocol. (Prince Golez/Juliet de Loza-Cudia)