Mga bata puwede na gumala

Pinapayagan na ang mga menor de edad na lumabas ng bahay sa mga lugar na sakop ng alert level 2, ayon sa Department of the Interior Local Government (DILG).

“As a matter of general policy under alert level 2 ay puwede na pong lumabas ang mga bata,” pahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya sa Laging Handa public briefing¬.

Matatandaang ibinaba ng gobyerno sa alert level 2 ang Metro Manila, Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern at Basilan simula ngayong araw hanggang February 15.

“As a policy, under the IATF (Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases), ay puwede na pong lumabas ang kabataan ngunit siguraduhin lang natin kung ano ‘yong polisiya ng local government units ninyo,” dagdag ni Malaya.

Sa ilalim ng alert level 2 ang intrazonal at interzonal travel ay pinahihintulutan na. (Prince Golez/Aileen Taliping)