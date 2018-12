Mga bata ni Gloria atat sa ₱45B road tax

IBINUNYAG ni Budget Secretary Benjamin Diokno na marami ang interesado sa Road User’s Tax para magamit sa panahon ng eleksyon.

Ito aniya ang isa sa dahilan kaya nanggigigil sa kanya ang ilang kongresista dahil ayaw niyang ipalabas ang pondo.

Sinabi ni Diokno na may utos sa kanya si Pangulong Rodrigo Duterte na huwag ipalabas ang pondo na ngayon ay nasa P45 bilyon.

“Kasi alam naman ninyo election time eh, ‘di ba? Inaasahan yata nila iyon [road user’s], na ma-release iyon para naman siguro magamit nila sa kampanya. But I tell you, we will not release,” ani Diokno.

Binigyang-diin ng kalihim na bawal gamitin ang nabanggit na pondo para sa eleksyon dahil nagiging gatasan ito at ugat ng korapsiyon.

Nangyari na aniya ito noong Arroyo administration kung saan bumili ng walis para sa street sweepers pero ang nangyari ay overpriced ang mga biniling walis.

“Bawal talaga ‘yon, bawal talaga. But they can’t find a way, you know. Sabi ko nga, ‘yung walis lang overpriced ‘yan ‘di ba; ‘yung uniporme, overpriced din iyon. And that is not really maintenance.

“Kasi if you define maintenance, kung mayroon kang kalsada na every five years iri-repaved mo iyon, ‘di ba, ‘yon talaga ang real maintenance. Hindi ‘yong walis ka nang walis ‘di ba, that’s not maintenance,” dagdag pa ni Diokno.

Sinabi pa ng kalihim na maraming politiko ang lumapit sa kanya at tinatanong ang status ng Road User’s Tax at kung kailan maglalabas ng pondo pero hindi aniya ito ilalabas ng ehekutibo hangga’t hindi nabubuwag ang Road Board.