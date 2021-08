Mga bata mas madaling kapitan ng Delta

Ang pagiging mabagsik ng Delta COVID variant ang dahilan kaya pinag-aaralang isama na ang mga batang sa mga dapat bakunahan kontra sa COVID-19.

Ito ang paliwanag ni Food and Drug Administration (FDA) Director General Rolando Enrique Domingo kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos magtanong ang presidente kung bakit ngayon lamang naisipang isama ang mga bata sa dapat bakunahan.

Sinabi ni Domingo sa ‘Talk to the People’ ng pangulo na mga matatanda lang ang dating tinatamaan ng COVID mula sa naunang lumitaw na variants, subalit iba aniya ang karakter ng Delta variant dahil mas mabagsik ito, mas mabilis kumalat at pati mga bata ay hindi pinapalampas sa pagkahawa.

“Kaya po iniisip na nating magbakuna ng bata kasi po ‘yong Delta variant, mabilis siyang makahawa pero at the same time mabilis siyang makahawa ng mga bata at mas madami po ang mga bata na nagkakaroon ng severe disease,” ani Domingo.

Sa ngayon ani Domingo ay ang Pfizer vaccine pa lamang ang pinayagang gamitin sa mga batang edad 12 pataas ng FDA, at ginagamit na ngayon sa mga bata sa Amerika, European Union, UK, Canada at Singapore.

Sakali aniyang magdesisyon ang gobyerno na magbakuna na ng mga batang Pinoy na high risk ay maaaring gamitin ang Pfizer.

“Kung mag-decide ang pamahalaan natin na magbakuna naman ng mga bata na high risk, ito po sa ngayon ang available sa atin na maaaring gamitin,” dagdag ni Domingo.

Batay sa ulat, may mga batang tinamaan na ng Delta variant sa iba’t ibang ospital sa Metro Manila, kabilang ang nasa Philippine General Hospital at isa pang ospital sa Pasay City.

Sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque sa pangulo na inirekomenda na nila ang pediatric vaccination mula edad 12-17 dahil sa mga naitalang kaso ng mga dinapuan ng COVID-19.

Pero sinabi ni Duque na kailangan pa ring isaalang-alang ang supply dahil hindi pa sapat ang mga dumarating na bakuna, kaya dapat prayoridad pa rin ang pagbakuna sa mga may edad at matatanda batay sa priority list ng National Task Force Against COVID-19. (Aileen Taliping)