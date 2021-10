Mga bata makagagala na sa December

Malaki ang posibilidad na unti-unti ng luluwagan ang mga paghihigpit sa mga bata at payagang makalabas sa holiday season.

Ito ang inihayag ni Dr. Ted Herbosa, special adviser ng National Task Force Against COVID-19 sa harap ng dumaraming bilang ng mga nababakunahang adult sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa.

Ayon kay Herbosa, habang tumataas ang vaccination rate sa bansa ay makakasiguro ng proteksiyon ang kabataan laban sa COVID-19.

“Hopefully by December puwede ng mamasyal ang mga pamilya and siyempre mag-o-observe pa rin tayo ng mga public health standard,” ani Herbosa.

May pag-aaral aniya ang ilang international organizations na hindi magandang nasa bahay lamang sa matagal na panahon ang mga bata kaya unti-unting luluwagan na ang paghihigpit sa kabataan sa bansa.

“Base sa scientific evidence ng UNICEF at iba pang mga organization, nakita na makakasama sa bata ‘yong nasa bahay lang for many years kaya tutu­ngo tayo sa ganyan, unti-unting paluluwagin ang mga restriction sa ating kabataan,” dagdag ni Herbosa.

Papayagan na aniya ang karamihan sa kabataan na makalabas dahil mataas na ang bilang ng mga nababakunahan bukod pa sa sisimulan na rin ang pagbakuna sa kabataan sa October 15.

“Papayagan na ang karamihan ng kabataan lalo na mataas na ang vaccination rates ng mga adult. Dito sa NCR umabot na tayo ng almost 90% ng at least one dose at 80% ng fully vaccinated. Nationwide naman naka-30% na tayo ng fully vaccinted. Within the next few weeks dahil sa dami ng supply tataas pa tayo to 50%,” wika ni Herbosa. (Aileen Taliping)