Mga bata kasado bakunahan sa Enero 2022

Posibleng ilarga ang pagbakuna sa mga batang edad lima hanggang 11 sa unang buwan ng 2022.

Ito ay kung matapos ng vaccine expert panel ang evaluation sa kahili­ngan ng Pfizer para mabigyan ng emergency use authorization (EUA) ang paggamit ng bakuna sa mga bata.

Ayon kay Food and Drug Admi­nistration (FDA) Director General Eric Domingo, sina Department of Health Secretary Francisco Duque III at vaccine czar Secretary Carlito Galvez ang nagsabing posibleng sa January 2022 simulan ang pagbakuna sa mga bata.

“Ang mga nauna kong narinig kina Secretary Galvez at Secretary Duque baka sa January sila magbakuna ng 5-11. Kung matapos natin ang evalua­tion before the end of the year baka January magbakuna ng bata,” ani Domingo.

Mahigpit aniya ang ginagawang evaluation ng vaccine expert panel sa kahilingan ng Pfizer para masiguro ang kaligtasan ng mga batang tuturukan ng COVID vaccine. (Aileen Taliping)