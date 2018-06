Mga bata isusunod na dadamputin sa kalye

MATAPOS ang kampanya laban sa mga tambay sa kalye, isusunod na ipaaaresto ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga batang palaboy sa lansangan.

Sinabi ng Pangulo sa kanyang pagsasalita sa mga bagong halal na barangay chairman sa Region 10 na isunod na linisin sa kalye ang mga menor de edad para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga ito.

Tulungan aniya ang mga pulis na panga­lagaan ang kaligtasan ng kabataan sa kanilang mga nasasakupan.

“Wala tayong specific. Below 18 you arrest the teenagers there around loitering because we have to protect our children. Nagkalat na ang droga, nagkalat na ang lahat, and some of the young as early as 10,” anang Pangulo.

Kapag aniya may menor de edad na nag­lalamyerda sa lansangan sa dis-oras ng gabi ay dalhin agad ang mga ito sa presinto o barangay hall, tumawag ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), pakainin, bigyan ng counseling at palipasin ang magdamag at i-turnover sa mga barangay.

Binigyang-diin ni Pangulong Duterte na hindi ligtas sa kapahamakan ang mga menor de edad na gumagala sa gabi dahil baka maging biktima ang mga ito ng holdap, kidnapping o rape.

Pero nilinaw ng Pa­ngulo na aarestuhin ang mga menor de edad hindi dahil mayroong krimeng nagawa kundi para sa ikabubuti ng mga ito.