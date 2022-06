Mga bata bawal sa panunumpa ni Bongbong

Pinayuhan ng Philippine National Police ang mga dadalo sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa Hunyo 30, 2022 na huwag ng magdala ng mga bata dahil maliit lamang ang venue sa National Museum na pagdarausan ng aktibidad.

Sinabi sa Laging Handa public briefing ni Police Lieutenant Colonel Jenny Tecson, Public Information Officer ng National Capital Region Police Office na ilan lamang ito sa pakiusap nila sa publiko na gustong makasaksi sa inagurasyon ng bagong Pangulo bilang paghahanda sa kaayusan ng aktibidad.

Bawal din aniya ang pagdadala ng backpack at kung maaari ay maliit lamang at transparent na bag para madali ang pag-check sa mga bisita.

“Huwag na rin po silang madala ng mga bata kung kinakailangan dahil hindi naman po makaka-accommodate nang marami iyong venue, limited lang po ang maa-accommodate niya but the PNP or the organizers are working it out na mag-ano po ng lugar na kung saan doon po mag-stay iyong mga iba pa pong hindi maa-accommodate doon po sa venue po mismo. At I understand that lalagyan din po iyon, ma’am, ng mga LED wall para makita po nila kung ano po iyong nangyayari po doon sa lugar po,” ani Tecson.

Aasahan aniya ang matinding traffic sa mga lugar malapit sa national museum dahil magpapatupad ng pagsasara ng mga kalsada partikular sa P. Burgos Avenue, Taft Avenue hanggang Roxas Boulevard; Finance Road, mula P. Burgos hanggang Taft Avenue; T.M. Kalaw Avenue, Taft Avenue hanggang Roxas Boulevard; Ma. Rosa Orosa St. mula P. Burgos Avenue hanggang T.M. Kalaw Avenue; kahabaan ng General Luna St., Muralla St.; at Ayala Boulevard, mula Solano St. hanggang Taft Avenue.

Pero sinabi ni Tecson na magkakaroon ng re-routing ang Manila Traffic Bureau para hindi gaanong mahirapan ang mga motoristang mnaapektuhan ng pagsasara ng ilang mga lansangan sa paligid ng national museum. (Aileen Taliping)