Mga bata bawal pa sa jeep, bus – DOTr

Mahigpit pa ring ipatutupad ng Department of Transportation (DOTr) ang pagbabawal sa mga bata, kahit na may kasamang magulang na sumakay sa mga pampublikong sasakyan.

Paliwanag ni Transport Assistant Secretary Manuel Gonzales, wala pa silang ipinalalabas na guidelines sa mga pampublikong sasakyan na maaari nang magsakay ng bata kahit na nasa alert level 2 na ang Metro Manila.

Pinayagan lamang umano ang mga public transport na magdagdag ng pasahero hanggang 70% capacity pero ang pagsasakay sa mga menor de edad na bata at senior citizen ay bawal pa.

“For the past 2 days, pinagbabawal po ng Inter-agency Council for Traffic (IACT), ng mga enforcers natin na magdala ng bata, na magsakay kasi po wala pa namang guidelines dito ang ating pamunan sa transportasyon,” ayon kay Gonzales.

Paliwanag ni Gonzales “So ‘yong mga senior o ‘yong mga may dalang bata, hindi pa po natin pinasasakay dahil bawal pa nga po ‘yong mga bata for the past 2 days na ini-implement natin itong 70%.”

Sa kabila nito, marami naman ang umaangal dahil pinayagan na ng MMDA ang mga bata na makalabas matapos ang halos isang taong naka-lockdown sa bahay subalit wala namang masakyan.

Mayroon namang ibang nagsabi na tila pinapaboran ang mga may sasakyang bata na makagala sa mall at kapag walang sasakyan dahil bawal ang bata sa public transport ay mananatiling lock down na lang sa bahay. (Vick Aquino/Kiko Cueto)