Mga basher nainis: Heart naka-LV sa palengke

Dami talagang ‘patola’ sa mga post ni Heart Evangelista. Sobrang seryoso ang iba sa mga caption niya, photo niya, to the point na inaaway talaga siya.

Tulad ng IG post niya na bitbit niya ang isang mamahaling bag sa pamamalengke raw.

“On my way to the nearest market to buy some lemonds and limes,” sabi ni Heart sa photo na bitbit nga niya ang Louis Vuitton bag na kulay lemon/green.

At yun nga, super patola ang mga basher ni Heart. Binira na naman nila ang aktres, na kesyo mayabang, ipinaiinggit ang mga mamahaling gamit, na insensitive sa panahon ng pandemya, at kung ano-ano pa.

“I worked hard for that darling,” sabi lang ni Heart.

Well, sa mga hindi sanay, pang-aliw lang ni Heart sa mga follower niya ang mga pinu-post niya. Pantanggal stress o anxiety sa iba. Kaya wag mainit ang ulo, o mairita kay Hearet.

Anyway, isa pang napansin kay Heart ay ang kaseksihan nito, na labas na labas nga ang abs, ha! (Dondon Sermino)