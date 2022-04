Mga baril, 350 bala nasabat sa lolo

SAMU’T-SARING kalibre ng baril at 350 na mga bala ang narekober sa isang 65-anyos na Senior Citizen na sa Dasmarinas City Biyernes ng umaga.

Paglabag sa RA 10591 ang isinampang kaso laban sa suspek na si Eddie Gualvez y Gipit, 65, ng Excess Lot Phase 3, Zurich St., San Marino Subd., Brgy Salawag, Dasmariñas City.

Sa report, alas-8:40 kamakalawa ng umaga nang magsagawa ng Oplan Paglalansag ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Cavite PFU (lead unit) at Dasmariñas City Police Station sa Excess Lot Phase 3, Zurich St., San Marino Subd., Brgy Salawag, Dasmariñas City bitbit ang isang search warrant na inisyu ni Hon. Francisco Victor L Collado Jr, Executive Judge of RTC Branch 90, Dasmariñas City, Cavite sa bahay ni Gualvez. Narekober sa loob ang isang unit ng Omega 12 gauge shotgun; 2 unit ng cal. 38 revolver na may Serial Number 32233 at 1048494; 9 bala ng 12 gauge shotgun; 39 bala ng cal. 38 revolver; 11 bala ng cal. 30 carbine; 1 magasin para sa PT111 Taurus .9mm pistol; at 300 piraso na bala sa cal. 9mm.

Isinagawa ng search warrant sa presensiya ng ilang Barangay Kagawad na sina Normandee Sabale at Gilbert T Bautista. (Gene Adsuara)