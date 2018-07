Mga banko gihangyo nga us-usan ang bayad sa ipadala sa mga OFW

Aron masinati usab sa mga overseas Filipino workers (OFWs) ang paglig-on sa dolyar, gihangyo ni ACTS-OFW partylist Rep. Aniceto Bertiz III sa mga bangko nga minusan ang transfer charge sa kuwarta nga gipadala sa mga OFWs.

Kini gitumong aron kaminus minusan ang epikto sa inflation o paspas nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton.

Pagpasabot ni Bertiz, kung ubos ang bayad sa pagpadala ug kuwarta , madugangan remittance sa OFWs busa adunay silay dugang panggastos sa ilang pamilya sa Pilipinas.

“Reducing the cost of bank remittance services to five percent would mean some $1.5 billion or P80.1 billion in cost-savings and extra money in the pockets of our migrant workers and their families every year,” matud ni Bertiz.

Subay sa natala sa Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ug sa World Bank (WB), moabot sa $28.1 billion nga “personal cash” ang gipadala sa mga OFWs sa Pilipinas pinaagi sa banking system niadtong 2017, ug $4.9 billion sa non-bank remittance channels.

Sa milabay nga 12 ka bulan, mikunhod ug 6 ka porsiyento ang kantidad sa piso batok sa dolyar nga misirado sa kantidad nga 53.52 niadtong first semester niining Hunyo o mas ubos kun ikumparar sa 50.46 niadtong miaging tuig .