Mga bangkong sangkot sa money laundering binubusisi na — BSP

NAGPADALA na ng examiners ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa bangkong sangkot sa money laundering, kaugnay ng money laundering na itinimbre ng Australia na nagmumula sa kaso ng child pornography.

“The Bangko Sentral ng Pilipinas has received an initial report from one of our supervised banks,” sabi ng BSP kahapon.

Sabi ng BSP, nagsasagawa na ito ng onsite review kung saan bubusisiin ng mga examiner nito ang mga remittance transaction ng bangko pati na ang proseso nito pagdating sa remittance. Hindi pa matukoy ng BSP kung kailan matatapos ang onsite review dahil depende ito sa impormasyong makakalap ng mga examiners. Nakikipag-ugnayan na rin ang BSP sa Anti Money Launde­ring Council at iba pang mga institution kung saan dumaan ang pera galing sa bangko para makakalap pa ng karagdagang impormasyon at makuha ang mga detalye ng tran­saksiyon.

Sinuspinde kamakailan ng Bank of the Philippine Islands ang partnership nito sa Westpac Banking Corp. ng Australia dahil dito dinadaan ang bayad ng mga dayuhan sa mga pasimuno ng child pornography sa bansa. Nu’ng nakaraang buwan, ina­resto ng mga pulis ang isang ina sa Taytay, Rizal dahil pinagkakakitaan niya ang kanyang 12-taong gulang na anak sa child pornography. Ang bayad ay dinaan sa Westpac at hindi ito agad nasasala ng mga awtoridad dahil sa dami ng mga remittance papuntang Pilipinas galing abroad.

Tinanong ng Abante si BPI corporate communications mana­ger Owen Cammayo tungkol sa isyu ngunit hindi ito nagbigay ng paha­yag. (Eileen Mencias)