Mga balaod alang sa benepisyo ug proteksyon sa mga PWD, ipatuman – Angara

Nanawagan si Senador Sonny Angara nga ipatuma ang mga balaod nga naghatag ug diskwento ug pagdili sa diskriminasyon sa mga tawo nga adunay dipirensya sa panglawas o mga person with disability (PWD).

“We have enough laws protecting PWDs, and all that needs to be done is to fully and strictly implement these laws so that we can eliminate the barriers that prevent them from being included and accepted in the society,” matud ni Angara.

Bisan paman sa mga balaod, giingong wala gayud hingpit magamit ang mga balaod sa mga PWD.

Gitumbok niini ang mandu sa Magna Carta for Persons with Disability nga hatagan ang mga PWD ug 20 porsyentong diskwento sa pagpalit og mga tambal, sa medical ug dental services, laboratory fee ug professional fee sa mga doktor.

Gihatagan usab sila ug diskwento sa hotel, restaurant, sine, teatro ug pamelite.

Bisan paman giingong wala gayud mapatuman ang balaod tungod kay wala masayud ang daghang PWD sa ilang katungod

Sa pagtuon sa Philippine Institute for Development Studies 2010, nasuta nga tulo sa 10 ka PWD sa mga layong dapit ang wala masayud sa Magna Carta busa wala kapahimudsi ang mga diskwento.

“These laws were passed to give full support to the improvement of the total well-being of PWDs and their integration into the mainstream society. Dapat ay gawing mas madali ang proseso sa pagkuha ng ID upang mas marami sa ating mga kababayang may kapansanan ang makinabang sa mga benepisyong ito,” pagpasabot ni Angara.