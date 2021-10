Mga bakunado ng anti-tigdas exempted sa quarantine protocol

Libre na sa community quarantine restrictions ang mga batang edad dalawa pababa, 6 to 7 years old at dose at trese anyos kung bakunado na ang mga ito laban sa tigdas at tetanus.

Ito ang napagpasyahan ng Inter-Agency Task Force (IATF) matapos atasan ang local government units na ituloy ang pagbakuna sa mga bata laban sa tigdas at tetanus.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na mahalagang masiguro rin ang kaligtasan ng mga bata mula sa ibang sakit na madaling kumapit sa mga ito habang abala ang buong bansa sa pagbakuna sa mamamayan laban sa COVID-19.

“The IATF endorses to LGUs the conduct of routine and catch-up immunization and the community-based Measles -Rubella and Tetanus Diphtheria (MR-Td) immunization activities of the DOH,” ani Roque.

Gagawin ang pagbakuna sa mga bata tuwing Miyerkoles kung saan pansamantalang huhugutin ang medical health workers na nakatoka sa COVID-19 vaccination. (Aileen Taliping)