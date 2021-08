Mga bakunado balik sa 14 day quarantine

Sinuspinde ng Inter-Agency Task Force ang mas maikling quarantine protocol para sa mga bakunado sa COVID.

Dahil dito, balik sa dating 14 araw na quarantine mula sa pitong araw ang mga pumapasok sa bansa kahit pa nakakumpleto ng bakuna kung may nakahalubilong mga indibidwal na tinamaan ng COVID-19.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang hakbang ay bilang pagsisikap ng gobyerno na mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 variants lalo na ang mabagsik na Delta variant.

“The IATF on Tuesday, August 10, 2021 temporarily suspended the protocol that allowed for a shortened quarantine period for fully vaccinated individuals who are close contacts of probable and confirmed COVID-19 cases,” ani Roque.

Kung mananatiling asymptomatic ang isang close contact sa loob ng 14 na araw ay saka lamang matatapos ang quarantine period.

Gayonman, kung nagpakita ng sintomas at nagpositibo sa testing, agad na i-isolate ito at gagamutin sa isang pasilidad. (Aileen Taliping)