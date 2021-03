Mga bagong tulay para lumuwag ang EDSA

Habang sinusulat ito, tumutugtog sa background ang kanta ng Eagles “Seven Bridges Road” There are stars in the southern sky.

Kasama sa EDSA Decongestion Masterplan ng DPWH ni Secretary Mark Villar ay 11 tulay bilang dagdag na tawiran ng trapiko sa mga ilog ng Metro Manila tulad ng Pasig at Marikina.

Binigyan tayo ng update sa mga nasabing proyekto mula mismo sa pinuno ng Build, Build, Build Committee, si Ms. Anna Mae Yu Lamentillo.

Una sa listahan ang kambal na proyekto ng Sta. Monica-Lawton Bridge (440 meters) at Global City-Lawton Viaduct (565 meters). Eto ang magdudugtong sa Bonifacio Global City at Ortigas Central Business District. Dahil dito, bibilis ang biyahe sa pagitan ng BGC at Ortigas Center sa 12 minuto na lamang, na ngayon ay amaabot hanggang isang oras. Magkakaroon eto ng daanan para sa mga pedestrians at siklista. Kasama sa plano ang pagpapaluwag sa kalsada ng Brixton at Fairlane upang hindi naman mag-embudo ang trapik sa barangay Kapitolyo.

Inumpisahan ang proyekto noong Oktubre 2017, at matatapos sa Agosto 2021. Ayon kay Ms. Ana Mae, magkakaroon ng partial opening ang tulay sa mga susunod na mga buwan. Kapag ganap na binuksan, hindi bababa sa 30,000 sasakyan ang tantiyang dadaan sa tulay, at mababawasan ang gumagamit ng kalapit na Guadalupe Bridge.

Ang Binondo-Intramuros Bridge (680 meters) ay inumpisahan noong Agosto 2018 para magsilbing tawiran sa pagitan ng Solana St at Muelle de Binondo. Meron etong viaduct sa ibabaw ng Estero de Binondo na tatagos hanggang sa tulay ng San Fernando. Batay sa timetable, matatapos ang nasabing tulay sa Setyembre 2021, kasama ang mga walking at bicycle path. Makakabawas eto ng trapiko sa matandang Jones Bridge.

Kontrobersyal naman ang Estrella-Pantaleon Bridge (506 meters) nang baklasin ang lumang tulay noong 2018 upang palitan ng mas malapad at mas matibay na tulay. (Ang lumang tulay ay muling itinayo para magamit sa probinsiya ng Pangasinan.) Eto ang tawiran sa pagitan ng Estrella St at Barangka Drive at magiging alternatibo sa Makati-Mandaluyong Bridge. Sa estimate ng DPWH, aabot sa 50,000 ang sasakyan na gagamit ng bagong tulay. Nakatakdang matapos ang konstraksyon sa Setyembre 2021.

May tatlong tulay naman ang itatayo sa Pasig River at Manggahan Floodway na aabot sa kabuuang 3,393 metro ang haba. Eto ang North and South Harbor Bridge, Palanca-Villegas Bridge at Eastbank-Westbank Bridge 2. Aprubado na ang kontrata para sa North & South Harbor Bridge, samantalang tumatakbo na ang procurement para sa dalawa pang tulay.

Tatlong bagong tulay ang tatawid naman sa Marikina River na may kabuuang haba na 3,187 metro. Kasalukuyang tinatapos ang mga engineering at designs ng J.P. Rizal-Lopez Jaena Bridge, J.P. Rizal-St. Mary Bridge at Marikina-Vista Real Bridge. Inaasahan matatapos ang lahat ng preparasyon upang mas madali umpisahan ang konstraksyon. Inaasahan na maikakasa ang anim na tulay bago matapos ang 2022.

Dalawang tulay naman ang sumasailalim sa rehabilitasyon upang lalo pang patibayin. Eto ang Guadalupe Bridge sa pagitan ng Makati at Mandaluyong, at Lambingan Bridge sa Sta Ana, Manila.

Ayon kay Ms. Anna Mae, ang lahat ng mga proyekto ay magdudulot ng kaluwagan sa mga dating tulay, at bibilis ang daloy ng trapiko sa Metro Manila.