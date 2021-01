Mga bagong tren ng LRT Cavite Extension dumating na

Masayang ibinalita ni Miss Jacqueline “Jackie” Gorospe, pinuno ng Communications at Customer Relations ng Light Rail Manila Corporation – ang nagpapatakbo ng LRT Line 1, na dumating na ang una sa 30 bagong tren na inorder nila mula sa bansang Espanya.

Naging guest si Jacqueline sa aking programa sa radyo (Good Trip, DZRJ810AM) noong Sabado ng hapon.

Ipinakita ang bagong tren sa publiko noong ika-26 ng Enero sa isang seremonyang dinaluhan ng mga pinuno at kinatawan ng Department of Transportation (DOTr), Light Rail Transit Authority (LRTA), Light Rail Manila Corporation (LRMC), Japan International Cooperation Agency (JICA), Mitsubishi Corporation, at Construcciones y Auxiliar de Ferrocariles (CAF) at CMX Consortium.

Ang isang tren ay may apat na bagon o light rail vehicles (LRV) at maglalaman ng 1,300 pasahero bawat biyahe. May kabuuang 120 bagon ang order ng LRMC para sa 30 train sets. Mula ngayon hanggang Mayo 2022, isang train set ang darating sa bansa bawat buwan mula sa Spain at Mexico.

Bawat tren na darating ay sasailalim sa masusing safety checks, inspection, at 5,000-km testrun bago pakawalan sa linya para magsakay ng pasahero. Eto ang mga 4th generation na tren ng LRT1; ang 1st generation ay yung mga unang nabili noon pang 80’s mula sa Belgium nang buksan ang LRT1. Ang iba pang tren ay nabili mula sa Japan at Korea.

Ang mga 4th generation trains ay kabilang sa paghahanda para sa ginagawang LRT Cavite Extension. Ang Cavite extension ay may habang 11.7 kilometer mula Baclaran hanggang Bacoor na may 8 istasyon. Idudugtong eto sa kasalukuyang 20-km LRT1 na tumatakbo mula Roosevelt hanggang sa Baclaran. Ayon sa DOTr, 91% ng right of way issue ay naayos na kaya’t tuloy-tuloy ang trabaho dito.

Ang first phase ng Cavite extension ay may 7 kilometer mula sa Baclaran hanggang Dr. Santos Ave, Paranaque at may 5 stations (Redemptorist, MIA, Asiaworld, N. Aquino, Dr. Santos). Ayon sa plano, magiging operational ang phase 1 sa 4th quarter 2021. Sabi ni Jacqueline, abot na sa 50% ang completion ng civil works ng phase 1; bilang halimbawa, 100% na tapos na ang Dr. Santos station.

Ang second at third phase ay magkakaroon ng station sa Las Pinas, Zapote at Niog na may habang 5.6 kilometro. Kapag natapos na ang buong Cavite extension hanggang sa Niog, magiging 25 minuto na lamang ang biyahe mula sa Baclaran.

Bago ang pandemya, umaabot sa 500,000 pasahero ang gumagamit sa LRT Line 1. Sa pagbubukas ng Cavite Extension, tinatayang aabot sa 800,000 pasahero araw-araw ang tatamasa ng ginhawa sa pagsakay ng LRT Line 1 mula Roosevelt hanggang Niog, Cavite.

Ang Light Rail Manila Corporation ay joint venture ng Ayala Corp., Metro Pacific Light Rail Corp. at Macquarie Infrastructure Holdings (Philippines) Pte. Ltd., at may hawak na 32-taon na prangkisa ng LRT Line 1 mula sa gobyerno.