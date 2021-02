Mga awto lolobo presyo sa dagdag-buwis

SISIRIT na ang presyo ng mga bagong sasakyan simula March 1 dahil sa ipapataw na safeguard duty na naglalayong pangalagaan ang industriya at hindi tuluyang mapilay sa pagbaha ng mga import.

Sa post ng ilang dealers ng Toyota tulad ng Toyota Balintawak, Toyota Global City at Toyota Pasong Tamo, sinisi nito ang pagmahal ng unit sa ipapataw na provisional safeguard import duty.

Ang deposito na hihingin sa mga customer, ayon sa mga Toyota dealer ay idadagdag sa suggested retail price ng sasakyang bibilhin.

“Please be informed that due to the imposition of the provisional safeguard import duty, we will be requiring additional customer deposit on top of the vehicle suggested retail price starting March 1, 2021,” sabi ng Toyota Pasong Tamo.

Nasa P78,400 ang idadagdag sa presyo ng Wigo, Avanza, Camry, Rush, Corolla, Corolla Cross, Yaris, FJ Cruiser, Fortuner, at Rav 4.

Papalo naman sa P123,200 ang idadagdag sa presyo ng Hilux at Hiace Cargo.

Nitong Enero lamang inanunsiyo ng Department of Trade and Industry (DTI) ang pagpataw ng safeguard duties sa mga iaangkat na kotse at light commercial vehicles.

Ang safeguard duties ay dagdag na taripa na naglalayong proteksiyunan ang lokal na industriya. Epektibo ito ng 200 araw at habang iniimbestigahan pa ito ng Tariff Commission.

Nagsagawa na ng preliminary conference ang Tariff Commission tungkol sa safeguard measure sa mga kotse at light commercial vehicles nitong February 17 at ang mga public hearings ay naka-schedule mula April 26 hanggang April 30. (Eileen Mencias)