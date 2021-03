Mga atletang frontliner pararangalan ng PSA

MALAKING tulong sa pakikibahagi ang ginawa ng mga Pilipinong atleta kahit na walang aktibidad at halos selyado ang mga lokal na sports matapos maganap ang paglawak ng kaso ng COVID-19 nakaraang taon.

Ang mga sportsmen at women na enlisted personnel ang unang sumagot sa “call of duty” at nagsilbi bilang parte sa importanteng “frontliners” para tulungan ang bansa na makasabay sa paglaban sa global health pandemic.

Bilang pagkilala sa kanilang natatanging tulong at matinding sakripisyo ay gagawaran sila ng “Special Recognition” sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night na gaganapin sa Sabado sa TV5 Media Center.

Ang special citation ay parte sa 2020 honor roll ng pinakamatagal na media organization sa bansa sa pamumuno ng presidente na si Tito S. Talao, sports editor ng Manila Bulletin, sa pagbibigay ng rekognisyon sa event na presented ng San Miguel Corporation (SMC) at suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) at Cignal TV.

Ang virtual Awards Night ay ipapalabas sa Marso 28 sa OneSports+ simula alas-7 hanggang alas-8:30 ng gabi sa tulong ng major backer na 1Pacman Partylist, Chooks-to-Go at ng Rain or Shine.

Ang SEA Games gold medal winner na sina Nikko Huelgas at Claire Adorna ng triathlon, Philippine men’s volleyball coach Dante Alinsunurin at players Jessie Lopez at Ranran Abadilla, UST Tigresses mentor Kung Fu Reyes, at ang Philippine women’s national team member na si Jovelyn Gonzaga ang ilan sa mga athletes-frontliners na itinaya ang kanilang buhay para makapagsilbi sa bansa sa panahon na kailangan ang tulong.

Ang 29 anyos na si Huelgas ay ginawaran pa ng Military Order of Merit medal mula sa Philippine Air Force dahil sa kanyang mabilis na responde sa pagtulong sa mga kababayan sa unang parte ng pandemic.

Ang Pro golfer na si Yuka Saso ay makakasama sina Huelgas and Co. sa awards rite bilang mga top recipient ng prestihiyosong Athlete of the Year award na iginagawad ng sportswriting fraternity sa bansa. .

Si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham ‘Bambol’ Tolentino ang recipient ng President’s Award, habang si PBA Commissioner Willie Marcial ang napili bilang Executive of the Year honor.

Ang mga sports pillar na sina dating Gintong Alay Porject Director Jose A. Romasanta, ex-PBA Commissioner Renauld ‘Sonny’ Barrios, at ang namayapa na si Ambassador at basketball godfather Eduardo ‘Danding’ Cojuangco ang pinarangalan sa Lifetime Achievement Award/

Kabilang sa major awardees ang 2020 world boxing champion na sina Johnriel Casimero at Pedro Taduran, kasama ang bagong world-ranked netter na si Alexandra “Alex” Eala.

Igagawad din ang Citations sa kabuang 20 personahe at entities pati na rin ang ‘Manok ng Bayan’ award kay boxing legend Manny Pacquiao. (Lito Oredo)