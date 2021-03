Mga atleta pupugad sa New Clark City

PINABABAKANTE na ang quarantine facilities sa New Clark City sa Capas, Tarlac at sa Clark Freeport Zone sa Pampanga dahil gagamitin na ito ng national athletes para sa kanilang pagsasanay.

Ayon kay testing czar at Bases Conversion and Development Authority (BCDA) president at chief executive officer Vince Dizon, lumiham ito sa Department of Health (DOH) at nakasaad doon na gagamitin na ang mga pasilidad sa nasabing quarantine center at kailangan mabakante na ito sa Marso 31.

Kailangan nang mag-ensayo ang Team Philippines na sasabak sa 2021 SEA Games sa Hanoi, Vietnam sa Nobyembre at gagawin nilang training camp ang mga pasilidad sa Clark.

“Please be informed that we are set to cease operations of the quarantined facilities located within the New Clark City and Clark Freeport Zone by Mar. 31,” nakasaad sa sulat ni Dizon sa DOH.

Matatandaang humakot ng medalya ang Pilipinas sa New Clark City nang idaos ang ilang sports events ng 2019 SEA Games dahilan para magkampeon ang Team Philippines.

Tinatayang sa April 15 sisimulan ang ‘bubble’ training ng national athletes. (Elech Dawa)