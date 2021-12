Mga atleta hindi pababayaan – Mon

PINALAWAK ng Phlippine Sports Commission (PSC) ang pagsaklolo nito sa mga pambansang atleta na nasalanta ng bagyong “Odette” sa pansamantalang pagkupkop para sa kanilang paghahanda pati na pagsasanay sa iba’t-ibang pasilidad ng ahensiya ng gobyerno sa sports.

Sinabi ni PSC Commissioner Ramon Fernandez na kakausapin nito si Chairman William “Butch” Ramirez pati na ang buong Board upang pansamantalang maipagamit na tirahan ang mga pag-aari ng gobyerno na Rizal Memorial Sport Complex at PhilSports.

“Malambot ang puso ni Chairman sa ganitong sitwasyon at sigurado tayo na tutulungan niya mga atleta natin,” sabi ni Fernandez, na siya ding tumatayong chef de mission ng Team Pilipinas na sasabak sa 2022 Southeast Asian Games na gaganapin sa Hanoi, Vietnam.

“We haven’t talked about it with the board but if they can be accommodated, they can use the facilities.”

Kasalukuyan na din na inihahahdan ng PSC ang mga pasilidad nito sa dalawang sports complex para sa nalalapit na national training bubble na magsisimula sa Enero 10 para sa mahigit na 600 atleta na isasabak ng bansa sa nais nito na mapanatili ang overall title sa kada dalawang taong SEA Games.

Una nang inapruhaban ng PSC ang pagbibigay ng P15,000 financial assistance bawat isa sa 136 atleta at 31 coaches na naapektuhan at nasalanta ng dumaan na matinding bagyo na si Odette. (Lito Oredo)