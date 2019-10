Mga ASEAN Senior Sports Official, nakatutok sa united regional plan

SINIMULAN ng representante mula sa Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) member countries ang serye ng mga pagpupulong para sa 9th ASEAN Senior Officials Meeting on Sports (SOMS-9) na itinataguyod ng Pilipinas Oktubre 6-10 na nakatuon sa pagnanais na mas mapalakas ang pagkakaisa at interaksiyon sa rehiyon sa pamamagitan ng kooperasyon sa sports.

Opisyal din na tinanggap ng Pilipinas ang pagiging host at chairmanship sa SOMS-9 matapos ang turn-over mula sa huling nagging host na Myanmar.

Pinasalamatan ni SOMS-9 chairperson, Philippine Sports Commission (PSC) Executive Director Merlita Ibay ang lahat ng mga dumalo at siniguro ang pagsuporta sa buong plano ng organisasyon.

“Commitments made by the ASEAN member countries under the 5-year ASEAN Work Plan on Sports 2016-2020 will be continued and completed under the country’s chairpersonship,” sabi ni Ibay.

Ang pagpupulong ay nakatuon sa paghahanda para sa magkakasamang bid ng rehiyon para maisagawa ang FIFA World Cup 2034 at ang pagnanais na mapalakas ang koordinasyon sa mga stakeholders kada bansa.

Napagkaisahan din sa pulong na ang Malaysia ang maghohost sa inisyal na miting para mabuo ang isang e-sports federation sa rehiyon base sa kagustuhan ni Malaysian Head of Delegation at Director General ng Malaysian National Sports Council Ahmad Shapawi Bin Ismail.

Sumang-ayon naman ang lahat ng delegation heads at sinuportahan ang pagbubuo ng ASEAN eSports association.

Pamumunuan naman ngayon ni PSC Chairman William Ramirez ang pagsasagawa ng 5th ASEAN Ministerial Meetings on Sports bilang Chairman bitbit ang designasyon na pagsasama-sama sa unang ASEAN plus Japan Meeting on Women and Sports. (Lito Oredo)