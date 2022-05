Mga artistang Pinoy sa likod ng ‘Behind Arias and Showstoppers’

Mula sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas, na mas pamoso sa pangalang Cultural Center of the Philippines (CCP), isang ispesyal na pag-uusap at talakayan ang matutunghayan, ang “Behind Arias and Showstoppers: Conversations with the Pinoy Stars of Opera and Musical Theater,”isang dalawang-bahaging palabas na nagtatampok sa mga nangungunang Pilipinong artista at mga personalidad sa teatro sa Pilipinas.

Pangungunahan ni Floy Quintos, ang unang bahagi ng Behind Arias ay itatanghal sa Mayo 21, 2022, 6pm. Ang ikalawang bahagi naman ay mapapanood sa Mayo 28, 2022, 6pm. Ang parehong palatuntunan ay maaring matunghayan sa CCP Facebook at YouTube Channel nito.

Ang unang bahagi na pinamagatang Duet For Tenor And Leading Lady ang pakipag-uusap sa tinaguriang First Lady of Philippine Musical Theater, si Mencghu Lauchengco-Yulo at internationally acclaimed male Filipino opera singer Arthur Espiritu ang kapapanayamin ni Quintos. Parehong may kahanga-hangang karera sina Yulomat Espiritu at ibinahgi ang maraming natutunan tungkol sa kanilang piniling sining.

Habang ang dalawa ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mahahalagang pagkakaiba sa pagitan ng opera at musical theater, ang pag-uusap ay humahantong sa mahahalagang aral sa buhay na natutunan nila tungkol sa dedikasyon, pagsasanay, at disiplina na gumabay sa pagtupad sa kanilang mga pangarap.

Ang ikalawang bahagi, ang Quartet For Leading Lights ang mga bibida naman na kasama ni Quintos ay ang opera singers na sina Rachelle Gerodias at Camille Lopez-Molina at ang mga musical theater artist Sheila Francisco at Reb Atadero na inalay ang kanilang mga buhay sa kanilang sining.

Ang apat na bituin, binabahagi ang kanilang paglalakbay sa mundo ng opera at musical theater, nto ang kanilang mga pagsisimula, pati na rin ang mga tagumpay at mga dinaanang pagsubok sa kanilang mga karera.

Ang mga pag-uusap nina Gerodias, Molina, Francisco at Atadero ay iikot sa sa mga pagkakaiba at pagkakatulad ng pagsasanay, paghahanda, proseso ng pag-eensayo, at pagganap sa isang musical theater production at opera.

Dahil sa Behind Arias and Showstoppers,malaman at matuto tayonglahat mula sa mga tagumpay at kapighatian ng mga musical theater at opera artist na ibinigay ang kanilang lahat para sa se at sa kanilang sining.

