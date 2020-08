Mga artista umamo sa MECQ ni Digong

Kahit inaasahan na ang pagpapatupad muli ng MECQ (Modified Enhanced Community Quarantine) sa National Capital Region at ibang parte ng bansa, humamig pa rin ito ng samutsaring reaksyon sa mga netizen lalo na sa mga artista.

Bianca Manalo: “Ano nga yung MECQ? Magulo kasi. Ang dami kasi. Simplify again para maintindihan nga nakakarami.”

Alessandra de Rossi: “Puyat na puyat ako para makiisa sa bayan. Isang mata nalang nakadilat. Para sa bayan.”

Lauren Young: “Kailangan ba ng quarantine pass ulit?”

Sam Concepcion: “Ang lala. Hopeless. Hirap maging Pilipino ngayon.”

Richard Gomez: “Cooperation and discipline will help bring down the rate of covid infection in our country. @Ormoc City.”

Mapapansin na hindi naman kumontra ang mga artista sa pagbabalik MECQ, dahil ito ay kahilingan ng mga medical frontliner.

Ina kabog sa malusog na alindog Erika

Nagsabog na naman ng alindog ang panganay na anak ni Ina Raymundo, na si Erika Rae Poturnak. Walang habas nitong ipinangalandakan nang malapitan ang kanyang kaseksihan.

Bumulaga sa Instagram ng dalaga ang mga larawan na suot ang 2-piece revealing bikini. Apaw sa kaseksihan ang dalaga, na sabi nga ay “vavaboom” na pigura.

Busog na busog ang tila hinog na nitong materyales fuertes na nang-aakit sa mata ng mga barako na puwede na itong pitasin.

Sa dibdib pa lang ng dalaga, malulunod ang mata ng netizen sa laki nito.

Parang isang mainit na sabaw na punung-puno ng sahog ang pigura ng dalaga.

Hindi pa nagkasya sa kanyang front view si Erika, ibinalandra rin nito ang kanyang puwet sa madla.

Kung palaban si Ina noong kadalagahan niya, mas mapangahas at matapang sa pagbuyangyang ng alindog ang kanyang panganay.

Kumpara sa ibang dalaga, walang pakialam si Erika sa kung anuman ang sasabihin sa kanya o magiging reaksyon ng mga nakakakita ng kanyang katawan.

Andre matigas, mabigat ang dyowa

Ang mga gym equipment and metal dumbbell ang itinuturing na kaulayaw ni Andre Paras sa araw araw niyang buhay. Pinoste ng Kapuso actor ang kanyang larawan at mga work out equipment sa Instagram at sinabi na ito ang kanyang lovelife.

Lumalabas na wala pa ring kasintahan ang anak ni Jackie Forster, kaya mga work out materials ang kanyang lovelife.

Naku, hirap yatang maging dyowa ang dumbbell, dahil bukod sa mabigat ay matigas pa, ha!

Addy Raj umaming ‘buysexual’

Biglang nabulabog ang mga fan ni Addy Raj dahil sa post niya na akala ng marami ay tumutukoy sa kanyang sexuality. Natensyon ang mga babae, bakla na naglalaway sa kakisigan ni Addy, sa tweet niya na umamin itong isang “buysexual”.

Inakala ng mga follower ni Addy na “AC-DC” o puwede sa lalake at babae si Addy sa kanyang tweet. ‘Yun pala ay tungkol ito sa pagiging isa niyang vegan at sex.

“I am buysexual, you buy me healthy vegan food, I become sexual.”

Jillian nagpapagawa ng bahay

Isa si Jillian Ward sa mga young star na masinop sa pera. Katunayan ay nakapagpundar na ito agad ng mga bagay na panghabang-buhay.

Ipinasilip ng teen star ang ipinapagawang bahay sa Instagram. Nakaupo sa cliff ng 2nd floor na nasa 50% pa lang na construction ang bahay nito.

Magkagayon man, hinahangaan na ang dalagita sa achievement nito mula sa kanyang paga-artista.