Mga artista susugod sa Malaysia para kay Pacquiao

All roads leads to Kuala Lumpur, Malaysia this week dahil sa laban ni Manny Pacquiao bukas nang umaga, Linggo. Nandun na si Manny sa Kuala Lumpur at naganap ang presscon nila last Thursday morning sa Hilton Hotel.

Sa nasabing presscon ay napuno ng maraming Pinoy na nagchi-cheer kay Manny. Inaasahan na namin na lulusob doon ang maraming Pinoy since malapit lang at hindi na kailangan ng visa gaya sa Las Vegas na madalas venue ng fight ng Pambansang Kamao.

Marami kaming mga artistang kilala na susugod sa Malaysia para saksihan ang laban ni Pacman kay Matthysse.

May nagsasama sa amin doon pero nag-beg off kami at hindi na namin kaya ang pagod na madalas namin maranasan noon sa Las Vegas at Dallas sa Texas.

Let’s hope na maging matagumpay ang laban at tayong mga Pinoy ang muling bumandera sa mga balita sa buong mundo. Pray for Manny Pacquiao.

Alden hindi mayabang kay John

All praises si John Estrada kay Alden Richards na ngayon lang niya nakakatrabaho sa isang teleserye at ito ay ang Victor Magtanggol na isang malaking project so far as far as GMA is concerned.

Hindi naging mahirap ang pagpasok ni John sa Kapuso Network. Gaya nang nilisan niyang network ay mababait at naging komportable daw siya agad sa bagong teleserye na kanyang ginagawa sa GMA.

Mabait at very professional daw si Alden Richards na si Victor Magtanggol. Masaya daw sa set at walang pressure.

Isa raw sa rason kaya gusto niyang magtrabaho sa GMA bukod sa wish niya na makatrabaho sina Dingdong Dantes at Marian Rivera ay para makatrabaho rin ang kanyang anak na si Inah de Belen. Kaya ngayon ay matutupad na ‘yun.

Hindi pa namin alam kung nagkakilala na sila ni Jake Vargas na boyfriend ni Inah. Last time namin nakausap si John ay sinabi niya na hindi pa raw niya nakikilala si Jake. Dapat daw mag-reach out si Jake sa kanya.

Ang Victor Magtanggol ay eere simula July 30 after 24 Oras sa GMA.

Bantang pagpatay tinawanan lang nina Janine, Andrea

Speaking of Victor Magtanggol ay si Janine Gutierrez ang katambal ni Alden Richards. Hindi pa man umeere ay balita ko na may nagba-bash na sa anak nina Lotlot de Leon at Ramon Christopher.

Noon pa man ay handa na si Janine sa mga ganito at dedma lang siya at trabaho nga lang naman ito. Hindi naman nakakatulong ‘yang mga basher na ‘yan at nang-uurat lang ang mga ‘yan.

Kaloka lang pero tignan ninyo at panonoorin din ng mga ‘yan ang Magtanggol at mag-aabang ng kung ano ibabala nila para lang may mga post sila. I am sure inggit lang mga ‘yan at may magandang project ang Pambansang Bae.

Ganun din si Andrea Torres na part din ng Victor Magtanggol. Expected na niya ang mga basher. Kung magpapaapekto nga naman sila ay hindi na sila makakapagtrabaho. Buti kung ang mga basher na ito ang magpapalamon sa kanila.

Kaya tama lang na trabaho lang at malaking bagay na mapasama sila sa isang malaking project.

Kaya tama lang ‘yan na tawanan niyo lang ang mga death threat ng mga duwag na basher na yan, na nagtatago sa social media. Hanggang tweet at social media lang naman sila.

Kasalukyang nasa ibang bansa sina Alden at Janine dahil kinukunan doon ang ilang mga eksena para sa Victor Magtanggol.