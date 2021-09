Mga artista, singer ibawal sa kampanya

IMINUNGKAHI ng isang solon ang pagbabawal sa artista, singer at intermission number sa mga campaign rally para maiwasan ang pagkukumpulan ng mga tao na maaaring magresulta sa pagdami ng nahahawa ng COVID-19.

Ipinunto ni House Deputy Majority Leader at Iloilo Rep. Lorenz Defensor na madalas ay wala namang kinalaman ang mga intermission number sa plataporma de gobyerno ng mga kumakandidato.

“‘Pag dumating na po kasi si Coco Martin siguro po ang maximum na 10% ng venue may daan at daan po d’yan so baka puwede malagay natin sa guidelines na the intermission numbers, ‘yung mga papremyo ng candy o mga pasayaw ng mga kandidato, pagkanta, personalities na hindi naman po kailangan sa kanilang platform baka puwede pong i-avoid nalang natin ‘yun,” sabi ni Defensor sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms noong Huwebes.

Sinabi naman ni Comelec Commissioner Antonio Kho na bukas ang Comelec sa mga suhestiyon at kanila itong ikokonsidera.

“Especially ‘yung suggestion na, to avoid getting ‘yung ating mga singers or those who belong to entertainment industry kung ma-avoid natin ‘yun, we will avoid them. We will try to include them in our manual,” sabi ni Kho.

Ayon kay Kho inaasahan na ng Comelec na magbabago-bago ang guidelines para sa eleksiyon dahil nakadepende ito sa sitwasyon kaugnay ng COVID-19 pandemic. (Billy Begas)