Mga artista naging cheap dahil sa socmed

Alam mo, Dondon, may ilang mga artista na nag-e-emote sa social media tungkol sa pagiging unprofessional kausap ng ilang mga product agent na kumakausap sa kanila para magpadala sa kanila ng products at i-post at i-review ang mga ‘yon.

Emote ng isang aktres, nag-text daw sa kanya ang isang product agent at padadalhan siya ng mga makeup at i-post at review niya.

Ni hindi man lang daw nagbigay ng complete details kung ano ang gagawin.

Saka parang feeling daw ng nag-text na product agent ay ganoon na lang daw ‘yon samantalang may professional o talent fee ang mga celebrity to do that.

Well, ganoon talaga ang nangyayari sa mga celebrity, kumbaga, bumababa ang kalidad nila kapag pumapayag sila na direct sa kanila ang mga inquiry, unlike kapag dinadaan nila ‘yon sa kanilang managers, mas napag-uusapan nang maayos.

Nalalaman ng mga product agent na hindi ganoon kasimple lang ang magpa-post ng kanilang products at dahil business ‘yon, natural lang na maningil ng TF ang mga celebrity.

Kapag dumaan din sa managers, mas maayos ang usapan. Naki-clear ang mga bagay-bagay hindi lang ang TF.

May isang artista nga ako na kilala na matagal na sa business, pero hindi nagtangkang i-manage ang sariling career dahil ang dahilan niya ay parang ang cheap naman kung siya mismo ang makikipag-usap ng tungkol sa TF at billing.

“Pagdating sa role, yes, kailangan kaharap ako. May inputs ako, pero magmumukha naman akong cheap kung makikipagtawaran ako about the TF at ako mismo ang magsasabi kung saan dapat ang billing ko.

“Trabaho na ‘yan ng manager ko!” sey ng aktres na kausap ko.

May isa namang aktres na instead of a manager, may executive assistant siya na pinapakiusap sa mga nag-i-inquire, pero siya rin naman ang nasusunod kung gusto niya o hindi ang project.

Bale front lang niya ang executive assistant para hindi siya magmukhang cheap sa pakikipagtawaran pagdating sa TF at iba pa niyang demands.

May isa ring aktor na hindi na nag-renew ng kontrata sa kanyang manager, pero kinuha ang serbisyo ng isang talent coordinator to coordinate lahat ng mga offer sa kanya with a minimal fee.

Mas maliit nga naman ang nababawas na komisyon sa TF ni aktor, pero hindi pa rin naman cheap ang dating niya dahil may ibang taong nakikipag-usap at hindi direct sa kanya ang inquiries.

KathNiel hanggang video lang muna magpapakilig

Dahil sa music video ng “Mabagal” song nila ni Moira dela Torre, kilig-kiligan ang mga fan ni Daniel Padilla, pati ng girlfriend na si Kathryn Bernardo, dahil guest nga ang dalaga roon.

Sabi nga ng mga fan ng KathNiel, paulit-ulit daw nilang pinapanood ang music video ng “Mabagal” dahil alam naman nila na matatagalan pa bago gumawa ng pelikula ang mag-sweethearts.

Ang tsika nga, malamang na late next year pa magsama ulit sa pelikula ang KathNiel.

Well…