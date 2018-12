Mga artista bawal nang mag-fan sign, video greet  

No selfie, no video greet! Pinairal ‘yan sa meet and greet ng K-pop group na Momoland nang humarap sila sa fans at media nu’ng Lunes sa office ng Frontrow sa QC.

Nagkasya na lang ang media sa pagkuha ng pics at video nu’ng presscon proper. Wala silang choice kundi sumunod sa management ng K-pop group.

Naku, tama lang ‘yang ganyang regulasyon dahil kung hindi, hilahod na sa mukha ng mga member sa kangingiti kung lahat ay pagbibigyan nilang maka-selfie, huh!

Pero, marami pa rin ang nakalusot, eh. May mga nakita ako sa social media na mga miyembro ng media, bloggers na may selfie sa ilan sa members ng Momoland.

Anyway, kung sa mga Pinoy artist ipagbabawal ang mga photo op, selfie at groupie, naku, talak na agad sa social media ang buwelta ng mga hindi napagbigyan, huh! Eh ‘yung fan nga na hindi mangitian o matabig lang nang konti, naku, kung hindi maarte eh, snob naman ang bansag!

May kilala kaming isang manager na sinabihan ang handler ng sikat niyang artist na bawal mag-fan sign o video greet ito dahil ginagawa na ring modus ng ilang taong may balak na masama, huh!

Sa isang TV show, ipinagbawal na rin ang mga fan sign at video gree­tings dahil nakakaistorbo na rin ito sa artistang nagtatrabaho!

Duda lang kami kung mapapairal ito sa ilang sikat na artista natin dahil meron ding stars na mahilig magpa-picture sa tao, huh!

Marian jackpot sa regalo ng US designer

Bigay pala kayang tri-colored lizard baby lunchbox na maagang regalo this Christmas ng kaibigang American designer na si Lana Marks. Ipinasilip ni Yan ang bag sa kanyang Instagram.

Naku, alam ninyo ba kung magkano ang halaga ng baby lunchbox na ‘yon base sa research ng GMA sa online shop ng designer? Mahigit 10K, sa US dollars, huh!

Loyal fan si Yan ng gawa ni Lana dahil siya ang unang Filipino na naging may-ari ng handbag ni Princess Diana. Naging magkaibigan sila at sa katuna­yan, nakatanggap din si Marian ng isang customized clutch bag mula kay Lana.

Naku, may mamanahin na naman si Baby Zia sa bagong mahal na bag ng ina, huh! Sa totoo lang, hindi lang sa bags ang investment ng GMA Primetime Queen kundi maging sa alahas, huh!

“Hati kami ni Zia! Ha! Ha! Ha!” tugon ni Yan minsang natanong sa kanya ang signature bags at mga alahas niya.