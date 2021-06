Mga aral na natutunan ko kay Tatay

Kapag sinabing papa o tatay, ang naiisip agad natin ay matapang, brusko, protective, strikto at disciplinarian.

Pero sa likod ng matapang na image, ay may malambot na puso para sa mga anak. Ganyan ko rin madedescribe ang aking namayapang Daddy. Bukod sa siya ang nagsilbing tagagawa ng paraan ng aming tahanan, siya rin ang aming malambot na unan at kutson na sumasalo sa amin kada kami ay nadadapa sa buhay.

Bilang abogado sa mga opisina, hindi matatawaran ang kontribusyon ng aking tatay. Pero, higit pa riyan, ang kontribusyon niya sa paghubog sa aking pagkatao. Hayaan nyong i-share ko ang mga pangaral at aral na natutunan ko sa kanya.

1. Hindi natatapos ang learning habang tayo ay nabubuhay. Itinuro sa akin ni daddy na hindi lang nakakahon sa apat na sulok ng eskwelahan ang mga leksyon na pwede mong matutunan about life. Habang tayo ay nabubuhay, open dapat tayo sa mga aral na dala ng ating experiences, maganda man, o masakit o mabigat.

2. Ang lahat ng bagay ay nangyayari for a reason. Na-reject ka ba? Nawalan ng trabaho? Hiniwalayan ni mahal? Bakit parang patong-patong ang problema? Lahat ay may dahilan. Hindi man natin ito maintindihan sa ngayon, pero dadating ang panahon na masasabi natin na, “Ah kaya pala kailangan kong pagdaanan ang problemang ito noon para ihanda ako sa ngayon.”

3. Higit sa pagmamahal, respeto ang pinakamahalagang regalo mo sa iyong kapwa.

4. Ang tunay na katapangan ay nasusukat sa kakayahang tumanggap ng pagkatalo. Noong mga bata tayo, ang pakikipag-away at problema ay hindi nadadaan o naaayos sa dahas. Ang tunay na katapangan ay pagpili sa iyong mga laban. Ang katapangan ay ang kakayahang tanggapin na hindi ka laging nananalo o hindi laging ang gusto mo ang nangyayari.

5. Change is constant. Itinuro niya sa akin na ang mga tao ay patuloy na nagbabago pero piliin lagi ang mabuti. Ang atin daw future self ay palaging better version ng kung sino man tayo ngayon.

Ano man ang tawag natin sa kanila: papa, itay, daddy, papu, pudra, dada… tunay at dakila ang kanilang pagmamahal. Kaya para sa mga tatay at sa mga nagsisilbing tatay, sana ay tunay na makabuluhan ang inyong pagdiriwang ng fathers day. Love you, Daddy.