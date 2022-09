Mga apo agawan sa iniwang lupa ni lolo

Hello po Atty. Claire,

Ang problema po namin ay, mayroon kaming lupa sa probinsya ng Cebu na 46,521 sq.m. na tax declaration lang ang hawak namin. Ang great great grandfather namin sa si Jorge (deceased) ay may 4 na anak . Sila ay sina Gil, Sixto, Serafia at Magarita (all deceased).

Ngayon po, ang mga apo na lang po ang naiwan . Ang mga grandchildren lang sa Serafia na isa sa mga anak ng great, great grandfather namin na si Jorge ang umangkin na sa kanila daw ang lupa, the Serafia clan. Sabi nila na ito daw ay lupa ng kanilang great grandfather (Pacifico). Ang great grandmother po nila na si Serafia ay siyang anak ng aming great, great grandfather, Jorge . Gusto nilang palabasin na sa side ng great Lolo nila ang may ari ng lupa para di kami makihati sa lupa.

Nasa amin po ang Cadastral survey sa name pa ng great grandfather namin na si Gil at nagbabayad kami ng property tax under the name of our great grandfather na si Gil.

Ang mga apo ni Serafia ay nagbabayad din daw sila ng property tax and they had subdivided the land amongst themselves pero wala silang hawak na “Extra Judicial Settlement of Heirs With Partition”.

Ngayon po gusto naming patitulohan ang lupa e divide sa 4 na clan as heirs of Gil, Sixto, Serafia, Margarita). Ayaw po nilang pumayag dahil sa kanila lang daw talaga ang lupa. Matagal na silang nakatira sa lupa more than 30 years na. Pero pinagsabihan na namin sila noon pa na kailangan hatiin sa 4 ang ownership. Ayaw nila pumayag.

Ano po ang gagawin namin?

Puwede po ba naming patitulohan kahit ayaw nilang pumayag?

Salamat po,

Annabella

Ms. Annabella,

Kung ang tax declaration ay nakapangalan Kay Lolo Jorge ay dapat paghatian ito ng kanyang apat na anak. Dapat ninyong patunayan na siya talaga registered o recognized na may ari ng property. Kung ikaw ay may hawak na tax declaration ay makikita mo kung kanino yan nakarehistro.

Kung ayaw pa rin nilang pumayag sa hatian sa tingin mo ay nararapat at ayon sa batas ay kakailanganin mo nang magsampa ng kaso sa korte para sa judicial settlement ng ari arian ng inyong lolo at lola na siyang magpapamana sa mga naiwang heirs o tagapagmana.

Hindi kayo maaayos hanggat may gustong solohin ang ari arian kaya’t dapat lang na humans na sa inyong mga dokumento para mahati na yan at magkaroon na ng desisyon ang korte. Hindi maaaring mapatituluhan iyan ng di nagkakaroon ng Order ng court.

