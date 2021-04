Mga anak nina Janella, Carlo biktima: Star Magic nagbantang kasuhan mga basher

Sunod-sunod nga ang natitikmang panlalait ng mga anak ng mga artista ng ABS-CBN.

Una na nga riyan ang anak nina Janella Salvador at Markus Paterson na si Jude, na inalipusta ang itsura ng isang netizen, na noong ma-corner ay biglang nag-sorry, pero sabi nga, the damage has been done, at may mga iba pang laiterong fan ang nakisawsaw sa panlalait.

Then, sumunod ang pagbabanta sa anak ni Carlo Aquino na tila gusto itong patayin, isang bagay na karumal-dumal, kahit sabihin pang pabiro lang ito.

At dahil diyan, agad-agad na nag-isyu ng pahayag ang Star Magic. Heto nga ang kanilang statement:

“Star Magic is deeply concerned about the bashing and threats directed to our artists’ young children on social media. These posts are not only irresponsible and unnecessary, but they are also downright heartless and cruel.

“We stand with our artists in calling out these people, who may be liable for violating the law against child abuse (Republic Act 7610) and existing libel laws.

“We will not hesitate in seeking legal action to make sure these individuals, whose posts have already caused undue hurt and trauma, will learn their lesson.”

“We are one against social media bashing!” sabi pa ni Thess Gubi ng Star Magic.

Sa mga basher na pati bata ay hindi pinalampas, matakot na kayo! Demanda, o kaso na ang susunod na makakaharap niyo. (Dondon Sermino)