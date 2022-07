Mga anak nina Arjo, Maine graduate na

Walang kamalay-malay ang ibang mga fan, pero dalawa na pala ang ‘baby’ nina Cong. Arjo Atayde at Maine Mendoza, ha!

At ang bongga, dahil naka-graduate na ang kanilang mga ‘anak’, ha!

Well, mababasa nga sa Facebook ni Rj Marin ang post niya na kasama niya sa photo sina Arjo at Maine, na parehong may hawak ng diploma.

“After 15 days of training, you are now finally graduate Coco and Snoop.

“Thank you for trusting my service Ma’am Maine Mendoza and Arjo Atayde. #ThankYouLord, #rjdogtraininghomeservice.”

Yes, si Rj nga ang owner ng K9 handler, Universal K-9 Training and Services, Inc. si Rj. At super proud siya na siya ang pinagkatiwalaan nina Arjo, Maine na turuan, i-train ang mga pet dogs nila na parehong super cute, lalo na at may suot na beret.

Kaaliw nga na parang mga tao talaga kung ituring ng mga fan nina Maine, Arjo ang mga alaga nila, ha!

“Congrats Coco and Snoop. Good job Daddy Arjo and Mommy Maine. Ang suwerte niyo na sila ang parents niyo!” sabi ng mga fan.

Well… (Dondon Sermino)