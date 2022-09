Mga anak ni Ruffa ‘nililigawan’ ni Willie

Pasabog talaga ang pagbubukas ng pinakabagong TV network sa bansa, ang ALLTV. All eyes nga ang madla sa kung sino-sinong artista ang pipirma ng kontrata dito.

Isa si Willie Revillame sa kilalang protagonist ng ALLTV ng mga Villar. At during the launch, habang kausap nito sa ere si Ruffa Gutierrez na nag-guest sa launching nito, mistulang may agreement na ang dalawa.

“So kung gusto niyo akong kunin, I’m a freelancer. I just work,” ani Ruffa.

“That’s right. Oy ‘di ba nag-usap tayo? Your daughter,” hirit naman ni Willie.

“Yes! My daughter. Alin do’n? Lorin and Venice!” sagot naman ng anak ni Annabelle Rama.

Sina Lorin, 19-anyos at si Venice na kaka-debut lang ngayong buwan ay mga anak ni Ruffa sa ex niyang si Yilmaz Bektas.

Posible nga kayang pumirma na rin ng kontrata ang mga dalaga ni Ruffa sa ALLTV?

Ang naturang usapan nina Ruffa at Willie ay mapapanood din sa TikTok account ng ALLTV.