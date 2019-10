Mga anak ni Albayalde nagdurusa sa isyu ng mga ‘ninja cop’

Naiiyak na inamin ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Oscar Albayalde na sobrang naaapektuhan ng mga alegasyong pinupukol sa kanya ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang mga anak.

Ani Albayalde, nagdurusa at nagdurugo ang puso ng kanyang mga anak dahil sa pagkaladkad sa kanya sa kontrobersiyal na anti-drug operation sa Pampanga noong 2013, noong siya pa ang provincial police director ng lalawigan.

“When you hit the father, as I have said pag ang tinira mo ay ‘yung magulang, the children will suffer, the children will bleed. Right now my children are suffering, bleeding. Talagang they could not understand, especially my youngest. Parang ang sabi niya, ‘Why is it as if it’s daddy against the world?’” kuwento niya.

Hindi umano niya maipaliwanag sa kanyang bunsong anak ang sitwasyon dahil sa murang edad nito.

“Masakit sa kanya, kasi umiiyak eh. They cannot avoid to watch the news and they will hear so much bad comments as if parang napakasama mong tao. They know for a fact that I worked hard. Talagang binigay ko lahat, lahat dito, especially sa war on drugs and cleaning our ranks,” aniya pa.

Ang mga alegasyon ay lumutang sa gitna ng nakatakdang pagreretiro ni Albayalde bilang hepe ng pambansang pulisya sa Nobyembre 8. (IS)