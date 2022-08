Mga anak na huli sa curfew ikukulong magulang

Naghain ng panukala ang isang lady solon para sa pagpapatupad ng nationwide curfew sa mga menor de edad at pagpaparusa sa mga magulang ng lalabag.

Sa ilalim ng panukalang National Curfew Act (House Bill 1016) na akda ni Bagong Henerasyon party-list Rep. Bernadette Herrera ang curfew ay ipa¬tutupad mula alas-10:00 ng gabi hanggang alas-5:00 ng umaga, kinabukasan.

Bukod sa pagpapanatili ng kaayusan, sinabi ni Herrera na layunin ng panukala na maproteksyunan ang mga menor de edad laban sa mga masasamang loob.

“Children below the age of 18 are vulnerable to abuse leading to exploitation, drug addiction, and the commission of criminal acts, as well as being at the risk of committing criminal offenses themselves,” punto ni Herrera.

Maglalagay naman ng exemption sa batas gaya ng mga menor de edad na nasa labas pa dahil galing sa trabaho mula sa kompanya na awtorisado ng Department of Labor and Employment, kung kasama ang mga magulang o guardian o kung ang pasok sa eskuwelahan ay gabi.

Ang mga magulang ng mahuhuling menor de edad sa paglabag sa curfew ay sasailalim sa 48 oras na community service at/o pagbabayarin ng P2,000 multa sa unang paglabag.

Sa ikalawang paglabag ng menor de edad, ang kanyang magulang ay sasailalim sa counseling, 72-oras na community service at/0 P3,000 multa.

Sa ikatlo at mga susunod na paglabag, ang minor de edad ay ililipat sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development at ang kanyang mga magulang ay pagmumultahin ng P5,000 at/o makukulong ng hanggang anim na buwan.

Nakaraang Kongreso ay naghain ng kaparehong panukala si Herrera. (Billy Begas)