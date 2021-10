Mga amusement, theme park balik operasyon

Pinayagan na ng Inter Agency Task Force ang pagbubukas ng ilang mga negosyo gaya ng amusement parks, theme parks kasama na dito ang mga sinehan sa Metro Manila.

Ito ay matapos ibaba ng IATF sa alert level 3 ang Metro Manila epektibo ngayong Sabado.

Sinabi ni Presidential spokesman Harry Roque na sa mga muling magbubukas na negosyo, 30% lamang ang dapat na kapasidad nito para sa mga fully vaccinated na indibidwal.

50% capacity ang papayagan sa al-fresco o mga establisimiyento na nasa bukas na lugar habang 30% sa dining, meeting at iba pang social events gaya ng party, kasal, binyag at iba pa.

Ang mga sinehan naman ayon kay DILG Undersecretary Jonathan Malaya ay one seat apart, naka-mask at bawal kumain ang mga manonood.

“So yes, 30% indoor capacity for cinemas under alert level 3, and, since it’s only 30%, there will be seats in between movie goers that will be left vacant,” dugtong pa ni Malaya. (Aileen Taliping/Mark Joven Delantar)