Mga ambassador ng Kanto Xpress ipinakilala na

PORMAL nang ipinakilala ang opisyal na brand ambassadors ng Kanto Xpress Incorporated (KXI) na sina Ruru Madrid at Rere Madrid kung saan kamakalawa ng umaga ay kasama silang lumagda sa contract signing na isinagawa sa isang restaurant sa lungsod ng Quezon.

Kabilang sa lumagda sina Atty Ruben Talampas Jr. President Ceo ng Kanto Xpress, Apple Meneses VP for Marketing, Kanto Xpress, Jason Cabias, Chief Operating officer, Kanto Xpress at si GMA Artist Vic Del Rosario.

Ang KANTO Xpress Inc. ay isang app-based on demand delivery and logistic services gamit ang sarili nitong online app at online platform.

Ayon sa magkapatid na Madrid, malaking karangalan sa kanila ang magandang oportunidad na maging opisyal sa isang national transport company.

“Maraming salamat po sa isang malaking oportunidad na ito. Salamat po sa pagtitiwala ng Kanto Xpress sa amin. Sana samahan nyo po kami hanggang dulo,” mensahe ni Rere bago ang contract signing.

Isang malaking blessing naman ang turing dito ni Ruru. Aniya “Malaking karangalan po sa akin at sa aking kapatid na maging opisyal at kauna-unahang brand ambassadors ng Kanto. Bilang artista at a young age nagsisimula na rin po akong mag-venture into business.”

Ang Kanto Xpress Inc. ay isang 100% Filipino-owned corporation na nakabase sa Quezon City. Mayron itong app para sa merchants, riders at users na lahat ay available sa Google PlayStore.

Inilunsad na rin ng nabanggit na national transport company ang ‘Know Your Customer’ system o ang sistema para maiwasan ang fake bookings na pangunahing problema ng mga rider.