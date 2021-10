Mga alert level system ie-extend at ekonomiya muling bubuksan

Pinagpasyahan namin sa huling pagpupulong namin ng Inter-Agency Task Force (IATF) noong Setyembre 30 ang uri ng community quarantine na ipapatupad sa buwan ng Oktubre, kasama na ang pag-eextend ng pag-pilot test ng Alert Levels System sa National Capital Region (NCR) hanggang Oktubre 15, 2021.

Ang ibang alituntunin sa pagpapatupad ng Alert Levels System sa NCR ay binago kabilang ang pagdadagdag ng 10 porsyento sa pahihintulutang bilang ng mga tao na papayagan na pumasok sa dine-in restaurants, dumalo sa mga religious services, at pumunta sa mga lugar na nagbibigay ng personal care services habang nasa ilalim ng Alert level 4.

Dati, pinayagan ng IATF na muling magbukas ang mga negosyong nagbibigay ng indoor services ngunit 10 porsyento lamang ng kapasidad ng mga establisimeinto ang maaaring pagsilbihan at kailangan ay fully-vaccinated ang mga taong papasok. Sa pagdadagdag ng 10 porsyento pa ng kapasidad ng mga dine-in services, personal care services, at religious services maaari nang mapagsilbihan ang 20 porsyento ng kapasidad ng establisimiento sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert level 4 ngunit mga fully-vaccinated lamang na tao ang maaaring pumasok.

Ang nasabing kapasidad ay maaari pang dagdagan dahil ang mga establisimiento na pinapayagan na magbukas sa ilalim ng Alert Level 4 ay papayagan na magsilbi sa 10 porsyento pa ng kapasidad nito kung makakakuha sila ng Safety Seal Certification.

Ang desisyon ng IATF na payagan ang muling pagbubukas ng ilang mga sektor kahit na nasa ilalim ng Alert Level 4 ay magandang balita para sa maraming negosyante lalo na para sa mga establisimiento sa paghahanda ng pagkain at personal care service providers dahil maipagpapatuloy nila ang kanilang negosyo matapos nilang magsara nang matagal na panahon o magbukas sa limitadong kapasidad lamang.

Very vocal ako sa aking pagsuporta sa mga negosyante at mga Pilipino na nawalan ng trabaho dahil sa lockdown. Kaya natutuwa ako na papayagan nang magbukas ang mga negosyo kahit na sumasailalim tayo sa Alert Level 4. Nangangahulugan ito na maraming Pilipino ang makakabalik sa kanilang trabaho para makatulong sa kanilang pamilya.

Nagdesisyon na ang mga miyembro ng IATF na payagan magbukas muli ang mga fitness studios at gyms ngunit limitado sa 20 porsyento at mga taong fully-vaccinated lamang ang pwedeng papasukin dahil nasa ilalim tayo ng Alert Level 4. Malaking tulong pa din ito sa marami nating kababayan. Ang ibig sabihin nito ay maaari nang magbukas ang mga gyms sa NCR sa kondisyon na lahat ng nagtatrabaho doon ay fully-vaccinated, walang gagawin na aktibidad na pang-grupo, at laging may suot na mask ang mga kliyente at empleyado.

At habang ang NCR ay mananatili sa ilalim ng Alert Level 4 hanggang sa susunod na lingguhang pagsusuri ng Department of Health, ang ibang uri ng community quarantine na ipapatupad ngayong Oktubre ay pinagpasyahan din sa pulong na iyon ng IATF.

Isasailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) mula Oktubre 1-15, 2021 ang Apayao, Kalinga, Batanes, Bataan, Bulacan, Cavite, Lucena City, Rizal, Laguna, Naga City, at Iloilo Province.

Ang mga lugar na isasailalim sa General Community Quarantine (GCQ) na may mas mataas na paghihigpit mula Oktubre 1-31, 2021 ay ang mga sumusunod: Abra, Baguio City, Ilocos Sur, Pangasinan, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya, Quirino, Quezon, Batangas, Bacolod Lungsod, Capiz, Lungsod ng Iloilo, Lungsod ng Lapulapu, Negros Oriental, Bohol, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lungsod ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Davao del Norte, Davao Occidental, Lungsod ng Butuan, at Surigao del Sur. Ang Davao de Oro ay isasailalim sa GCQ na may mas mataas na paghihigpit ngunit mula Oktubre 1-15, 2021 lamang.

Samantala, isasailalim sa GCQ mula Oktubre 1-31, 2021 ang mga sumusunod: sa Luzon: Ilocos Norte, Dagupan City, Benguet, Ifugao, Tarlac, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Albay, at Camarines Norte; sa Bisaya: Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Cebu City, Cebu Province, Mandaue City, Siquijor, at Tacloban City.

Ang isasailalim sa GCQ sa Mindanao ay ang Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, Misamis Occidental, Iligan City, Davao City, Davao Oriental, Davao del Sur, General Santos City, Sultan Kudarat, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Cotabato City, at Lanao del Sur.

Ang natitirang bahagi ng Pilipinas ay isasailalim sa Modified General Community Quarantine (MGCQ).

Inaprubahan ng IATF ang pilot rollout ng bakuna para sa mga batang 12 hanggang 17 taong gulang gamit ang bakuna na may Emergency Use Authorization ng Food and Drug Administration. Ang pediatric vaccination pilot na ito na magsisimula sa Oktubre 15, 2021 ay isasagawa nang unti-unti sa pangangasiwa ng National Vaccination Operations Center. Ang pagbabakuna ng iba pa nating kababayan ay magsisimula sa buwang ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.